HOME FINANCE HOT ISSUE

Upaya Partai Perindo Bantu UMKM Naik Kelas

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:22 WIB
Upaya Partai Perindo Bantu UMKM Naik Kelas
Upaya Partai Perindo dorong UMKM naik kelas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Upaya Partai Perindo mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas. Salah satu upayanya adalah melalui digitalisasi.

Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 1 Partai Perindo Epi Sutisna mengatakan, selain perangkat digital, para pelaku UMKM dihadapkan pada tantangan untuk menerapkan marketing dengan cara digital.

Oleh karena itu Epi melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM khususnya menyampaikan literasi digital untuk memperluas penjualan.

"Kalau mengandalkan secara manual kan susah kita supaya belajar mengenai masalah-masalah digital," kata Epi dalam siaran Podcast Aksi Nyata bertajuk "Tantangan dan Peluang UMKM di Era Digitalisasi" di channel YouTube Partai Perindo, Rabu (20/9/2023).

Langkahnya menurut Epi sejalan dengan Partai Perindo yang membantu para pelaku UMKM bertransformasi menggunakan perangkat digital. Salah satu contohnya menurut Epi dengan pemasangan QRIS di gerobak yang merupakan bantuan dari Partai Perindo untuk UMKM yang selama ini masif dibagikan.

