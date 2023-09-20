Jeli Lihat Peluang, UMKM Bisa Terus Maju meski Ada Covid-19 hingga Krisis Global

JAKARTA – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengaku tetap optimis bisa berkembang meski ada isu krisis global hingga sempat diterpa pandemi Covid-19.

Coach Ekspor Certified BNSP Sekolah Ekspor, Titan Sabtian melihat peluang besar UMKM, khususnya pada sektor food and beverage yang mengalami peningkatan cukup pesat.

Menurutnya ini disebabkan karena faktor Covid-19 yang mengharuskan orang-orang berdiam diri.

“Kalau isu krisis global pasti di semua negara ada ya, tergantung cara kita menghadapi krisis tersebut, UMKM ini siap mau maju atau tidak, pandemi tempo hari bisa dibilang krisis global namun bisnis F&B kita malah naik di Malaysia,” katanya saat konferensi pers di Ninja Studio Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2023).

Titan pun berharap UMKM lokal terus mengembangkan bisnisnya hingga naik level yang lebih tinggi bahkan ke kancah internasional.