Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Jeli Lihat Peluang, UMKM Bisa Terus Maju meski Ada Covid-19 hingga Krisis Global

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |14:53 WIB
Jeli Lihat Peluang, UMKM Bisa Terus Maju meski Ada Covid-19 hingga Krisis Global
Pelaku UMKM RI difasilitasi untuk bisa go global. (Foto: Okezone/Chindya Citra)
A
A
A

 

JAKARTA – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengaku tetap optimis bisa berkembang meski ada isu krisis global hingga sempat diterpa pandemi Covid-19.

Coach Ekspor Certified BNSP Sekolah Ekspor, Titan Sabtian melihat peluang besar UMKM, khususnya pada sektor food and beverage yang mengalami peningkatan cukup pesat.

 BACA JUGA:

Menurutnya ini disebabkan karena faktor Covid-19 yang mengharuskan orang-orang berdiam diri.

“Kalau isu krisis global pasti di semua negara ada ya, tergantung cara kita menghadapi krisis tersebut, UMKM ini siap mau maju atau tidak, pandemi tempo hari bisa dibilang krisis global namun bisnis F&B kita malah naik di Malaysia,” katanya saat konferensi pers di Ninja Studio Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2023).

 BACA JUGA:

Titan pun berharap UMKM lokal terus mengembangkan bisnisnya hingga naik level yang lebih tinggi bahkan ke kancah internasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191812/umkm-83mH_large.jpg
Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191713/mnc_kapital_dan_kementerian_umkm-5weH_large.jpg
Pemerintah Dorong Hilirisasi Produk UMKM Lewat Penguatan Pembiayaan hingga Ekosistem Bisnis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958/menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190928/banjir_di_sumatera-aL9F_large.jpg
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement