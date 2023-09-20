Bisnis Raffi Ahmad dan Rudy Salim Rugi Rp70 Miliar

JAKARTA - Raffi Ahmad dan RudI Salim merugi hingga Rp70 miliar dalam menjalankan bisnisnya.

Rudi Salim mengungkapkan bahwa semua bisnis pasti ada untung dan rugi. Seperti halnya bisnis yang sedang dijalankan bersama Raffi Ahmad.

Bahkan dia mengungkapkan bisnis bersama Raffi Ahmad sempat rugi mencapai Rp70 miliar.

"Nggak tahu sih si Raffi bilang juga ada bisnis saya sama Raffi di 2 tahun lalu untung Rp20 miliar di tahun lalu kita rugi Rp70 miliar," katanya.

Raffi Ahmad dan Rudi Salim sering dikenal sebagai Crazy Rich muda di Indonesia atas sukses dengan sederet bisnisnya.

Untuk memiliki kekayaan seperti Raffi Ahmad dan Rudy Salim tentu saja tidak mudah. Perlu kerja keras dan tekun dalam menjalani setiap pekerjaannya.