Segini Gaji KPPS 2024 hingga Tugasnya

JAKARTA - Pesta rakyat 2024 semakin dekat. Besaran gaji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun menjadi sorotan.

KPPS tentu memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan transparansi pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Gaji KPPS Pemilu 2024 mengalami peningkatan, dengan Ketua KPPS mendapatkan Rp1.200.000 dan anggota KPPS Rp1.100.000. Namun, gaji ini berbeda dari PPK dan PPS yang mendapatkan gaji lebih tinggi.

Selain gaji, tugas utama KPPS adalah memastikan jalannya pemungutan suara yang adil dan hak suara pemilih terlindungi. KPPS terdiri dari tujuh anggota, termasuk ketua, sekretaris, dan anggota lain yang bertanggung jawab atas tugas khusus.