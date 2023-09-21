Pedagang Pasar Tanah Abang Bentangkan Poster: Pak Tolong TikTok Ditutup!

JAKARTA – Pedagang pasar Tanah Abang membentangkan poster meminta TikTok ditutup. Poster dipasang di depan toko-toko dengan nada protes kepada pemerintah.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) pada Kamis (21/9/2023), poster tersebut bertuliskan protes dan permintaan kepada pemerintah untuk menghapus platform e-commerce dan tiktok. Para pedagang berniat menyampaikan pesan tersebut kepada Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki yang hari ini melakukan sidak di Pasar Tanah Abang.

"Tolong pak TikTok ditutup pak," tulis salah satu poster yang dibuat dari selembar kardus. "Hapus online shop," bunyi tulisan di poster yang lain. "Pak tolong kembalikan senyum pedagang," tulis poster lainnya.

Ditemui di lokasi, salah satu pedagang yang protes bernama Anton mengatakan, platform TikTok Shop sangat merugikan pedagang di pasar, pasalnya menurut Anton harga yang dipasang di TikTok Shop sangat murah.

Dia mencontohkan pakaian gamis yang ia jual secara offline di harga Rp100 ribu, namun di platform TikTok Shop barang sejenis harganya hanya Rp39 ribu.

Anton mengaku heran harga di TikTok Shop bisa sangat murah, padahal bahan pakaian yang dijual kualitasnya sama dengan yang ia jajakan di tokonya. Anton mengaku kesulitan jika harus bersaing dengan harga yang sangat murah tersebut.