Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Melejit, Begini Kata Pedagang

JAKARTA - Harga beras semakin mahal, salah satunya di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Bahkan selama 3 minggu terakhir, harga beras stabil di harga yang tinggi.

Salah satu pedagang beras Pasar Induk Cipinang, Anto mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras dimulai sejak bulan Agustus lalu. Kemudian, di 3 minggu terakhir ini harganya sudah stabil tinggi.

“Harga beras lagi naik, Kalau naik yang rada berasa itu mulai Agustus kemarin, 3 Minggu terakhir ini sudah stabil di harga tinggi,” kata Anto saat diwawancarai di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Naiknya harga beras dari awal yang grade medium Rp10.500/kg menjadi Rp12.500. Kemudian grade premium dari Rp11.500/kg menjadi Rp13.500/kg.