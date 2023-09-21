Cara Mengatasi Website SSCASN yang Tidak Bisa Diakses

JAKARTA - Cara mengatasi website SSCASN yang tidak bisa diakses perlu diketahui.

Pendaftaran CASN 2023 dilakukan secara online melalui situs resmi SSCASN BKN.

BACA JUGA:

Pendaftaran yang dilakukan secara online, pasti mengandalkan koneksi internet yang harus stabil.

CASN harus memastikan sinyal Wi-Fi maupun data seluler terkoneksi dengan baik. Hal tersebut sangat penting dalam proses pendaftaran.

BACA JUGA:

Dikutip situs resmi BKN, Kamis (21/9/2023), berikut ini cara mengatasi website SSCASN yang tidak bisa diakses.