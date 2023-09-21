Luhut Happy Investor UEA Garap Proyek EBT di IKN Rp49,1 Triliun

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gandeng investor dari Uni Emirate Arab untuk membangun proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di IKN Nusantara. Luhut menceritakan, beberapa waktu lalu Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirate Arab, Suhail Al Mazrouei sudah sempat mengunjungi IKN sekaligus melihat potensi yang bisa dikembangkan bersama Pemerintah Indonesia, salah satunya sektor EBT.

"Jadi saya senang sekali kemarin Menteri Suhail bersama tim punya pengalaman melihat apa yang kita lakukan di sana. Dan Menteri Suhail mengingatkan saya, seperti tahun lalu, dia berkata kepada saya, saya agak ragu apakah kita bisa atau tidak (melakukan investasi)," ujar Luhut dalam acara UEA - Indonesia Economic Business Forum 2023 di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Luhut mengungkapkan UEA berkomitmen untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor EBT di Tanah Air sebesar USD3,2 miliar atau sekitar Rp49,17 triliun.

"Tapi hari ini, kemarin dia (Menteri Suhail) bilang ke saya, dengan investasi USD3,2 miliar dengan kapasitas ini dan katanya, sangat efisien dan sangat menjanjikan. Demikian saya ucapkan terima kasih atas komentarnya mengenai hal itu, Pak Suhail," sambung Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menambahkan lewat acara UEA - Indonesia Economic Business Forum 2023 itu, OIKN setidaknya mengantongi 2 LOI (letter of intent) baru dari UEA untuk pengembangan EBT.