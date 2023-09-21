Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dinamai Whoosh, Ini Artinya

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini dinamai "Whoosh".

Ketua Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Triawan Munaf mengungkapkan bahwa kereta cepat pertama di Asia Tenggara berganti nama.

BACA JUGA:

"Namanya adalah Whoosh, sesuai dengan kalau kita bilang whoosh, whoosh, bapak presiden, bapak menteri kalau dalam kereta itu selalu bilang Whoosh, Whoosh. Jadi nama ini sudah ditentukan," katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Triawan mengatakan bahwa nama whoosh sesuai menggambarkan dari kecepatan kereta cepat tersebut.

BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa nama whoosh juga dalam bahasa Inggris diartikan suara mendesing.