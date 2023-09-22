Wall Street Ditutup Merosot Imbas Kekhawatiran Kebijakan Moneter Ketat The Fed

JAKARTA - Wall Street ditutup merosot dalam aksi jual besar-besaran pada perdagangan Kamis (21/9/2023). Hal itu disebabkan selera risiko investor pupus oleh kekhawatiran bahwa kebijakan moneter ketat Federal Reserve akan tetap berlaku lebih lama dari yang diperkirakan.

Mengutip Reuters, pada pukul 16.12 ET, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 370,46 poin, atau 1,08%, ke 34,070.42, S&P 500 (.SPX) kehilangan 72,2 poin, atau 1,64%, ke 4,330 dan Nasdaq Composite (.IXIC ) turun 245,14 poin, atau 1,82%, menjadi 13.223,99.

Ketiga indeks saham utama AS anjlok lebih dari 1% dan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun mencapai puncaknya dalam 16 tahun sehari setelah Ketua Fed Jerome Powell memperingatkan bahwa jalan inflasi masih panjang sebelum mendekati target bank sentral sebesar 2%.

Megacaps yang sensitif terhadap suku bunga, dipimpin oleh Amazon.com (AMZN.O), Nvidia Corp (NVDA.O), Apple Inc (AAPL.O) dan Alphabet Inc (GOOGL.O) menyeret S&P 500 dan Nasdaq ke level terendah level penutupan sejak Juni.

Pada hari Rabu, pada akhir pertemuan kebijakan moneter dua hari, bank sentral mempertahankan suku bunga target dana Fed tidak berubah pada 5,25%-5,50%, seperti yang diharapkan.