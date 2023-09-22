Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Formasi CPNS 2023 untuk Lulusan SMA, Cek Gaji di Sini!

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:04 WIB
Ada Formasi CPNS 2023 untuk Lulusan SMA, Cek Gaji di Sini!
Cek Formasi CPNS 2023 untuk Lulusan SMA. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - CPNS 2023 menerima lulusan SMA, cek jumlah formasi beserta besaran gajinya terlebih dahulu sebelum daftar. Kini Pemerintah kembali membuka seleksi CASN untuk CPNS dan juga PPPK.

Adapun total formasi yang dibuka oleh pemerintah sebanyak 57.299, sedangkan 28.902 formasi untuk CPNS dan 543.396 formasi untuk PPPK. Formasi-formasi tersebut nantinya akan disebar ke 596 instansi di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut jumlah formasi dan gaji CPNS dan PPPK untuk lulusan SMA.

Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung pada tahun ini membuka formasi sebanyak 2.198 penjaga tahanan untuk lulusan SMA dengan penghasilan mulai dari Rp5,66 juta hingga Rp7,06 juta.

Pemadam Kebakaran

Beberapa pemerintah daerah seperti Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Landak menyediakan formasi pemadam kebakaran bagi lulusan SMA.

Untuk pemadam kebakaran Kabupaten Barito Selatan dibuka 41 formasi dengan gaji Rp2 juta sampai Rp4 juta, sedangkan Kabupaten Landak ada 105 formasi dengan gaji Rp2,33 juta hingga Rp3 juta.

Jangan lupa untuk para peserta seleksi CPNS bisa mengikuti Tryout CPNS di Okezone, klik di sini https://cpns.okezone.com/

Halaman:
1 2
