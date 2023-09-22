Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Besaran Gaji Ramadhan Sananta

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:03 WIB
Intip Besaran Gaji Ramadhan Sananta
Intip besaran gaji Ramadhan Sananta (Foto: Instagram Sananta)
JAKARTA – Intip besaran gaji Ramadhan Sananta. Muhammad Ramadhan Sananta telah mencuri perhatian di kancah sepak bola Indonesia gaji yang fantastis.

Dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (22/9/2023), Muhammad Ramadhan Sananta lahir pada 27 November 2002 di Lingga, Kepulauan Riau. Pada awalnya memulai karir sepak bola di Asian Schools Football pada tahun 2019. Setahun berikutnya, dia bergabung dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kepri dan membela tim Liga 3, Harjuna Putra, dengan mencetak 9 gol dari 12 penampilannya.

Namun, perjalanan Sananta tidak berhenti di situ. Pada 2021, dia memulai petualangannya di Persikabo Bogor, meskipun hanya bermain 4 kali tanpa mencetak gol maupun assist. Namun, debutnya bersama Persikabo pada 3 Februari 2022, saat melawan Bali United di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, menjadi awal dari kisah suksesnya.

Tahun 2022 menjadi titik balik dalam karier Sananta. Dia bergabung dengan PSM Makassar dan menjelma sebagai pemain bertalenta.

Dalam 24 pertandingan, Sananta mencetak 11 gol dan memberikan dua assist. Performanya yang memukau bersama PSM Makassar dan kemudian bersama Timnas Indonesia membuat harga pasar Sananta melonjak drastis: dari Rp1 miliar pada September 2022 menjadi Rp4,35 miliar per musim ketika dia bergabung dengan Persis Solo.

Tentu saja, perjalanan sukses Sananta tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi dalam lapangan hijau.

Namun, yang membuat kisahnya semakin menarik adalah pilihan klubnya. Meskipun banyak klub di Indonesia yang tertarik dengan jasanya, Sananta memilih Persis Solo bukan hanya karena gaji besar yang ditawarkan, melainkan juga karena keberadaan pemain yang sudah dikenalnya di timnas Indonesia U-22, seperti Irfan Jauhari.

Halaman:
1 2
