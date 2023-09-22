Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Bahan Tekstil Pasar Tanah Abang Merosot, Pedagang: Sepi Pembeli Bikin Pusing

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:54 WIB
Penjualan Bahan Tekstil Pasar Tanah Abang Merosot, Pedagang: Sepi Pembeli Bikin Pusing
Pedagang pasar tanah abang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pedagang bahan tekstil di Pasar Tanah Abang mengaku pusing lantaran sepinya pembeli. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan para pedagang.

Penurunan itu tidak lepas dari dampak menjamurnya platform penjualan online saat ini. Dede (29), salah satu pedagang bahan tekstil di Pasar Tanah Abang, menjelaskan belakangan kondisi pasar tanah abang memang sepi dari pengunjung. Bahkan toko-toko di Pasar Tanah Abang yang biasanya menjual pakaian jadi kini banyak yang sudah mulai tutup karena sepinya pengunjung pasar tanah abang.

"Kondisi pasar sebulan belakangan ini bikin pusing, tidak ada pengunjung, sepi, makanya banyak pedagang yang tutup juga," ujar Dede saat ditemui MNC Portal di Pasar Tanah Abang, Jumat (22/9/2023).

Dede menilai kondisi sepinya Pasar Tanah Abang ini dipengaruhi karena merebaknya platform jualan online. Masyarakat mulai beralih melakukan transaksi online ketimbang datang langsung ke pasar. Sebab harga produk di platform online terkadang punya harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko konvensional karena ada juga yang didatangkan dari luar negeri.

"Biasanya kan orang mencari di pasar pakaian jadi, produsen itu biasanya pesan ke kita ini. Karena permintaan pakaian jadi menurun, jadi kita juga berdampak," sambungnya.

Dede berharap kepada Pemerintah setidaknya bisa lebih mengontrol dan menperketat platform penjualan online. Terutama pada barang-barang impor yang masuk ke pasar domestik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164956/pasar_tanah_abang-lTxd_large.jpg
Tergerus Online, Ini 6 Strategi Menghidupkan Kembali Pasar Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129835/pasar_tanah_abang-W543_large.jpg
Siapa Pemilik Pasar Legendaris Tanah Abang? Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/320/3079429/pramono-siap-bangkitkan-pasar-tanah-abang-jadi-pusat-grosir-terbesar-di-asia-tenggara-FEESvPPKRQ.jpg
Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/455/3048590/pedagang-pasar-tanah-abang-ngeluh-penjualan-turun-terparah-sepanjang-10-tahun-MCsH5FIuC7.jpg
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Penjualan Turun: Terparah Sepanjang 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/320/3004675/proyek-pengembangan-stasiun-tanah-abang-ditarget-rampung-akhir-2024-jqNuFzJRVQ.jpg
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditarget Rampung Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995207/3-fakta-pedagang-di-pasar-tanah-abang-ngeluh-omzet-turun-di-lebaran-2024-qFKs0cWfWm.jpg
3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement