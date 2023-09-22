Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Pasar Tanah Abang Desak Pemerintah Batasi Penjualan Online

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:07 WIB
Pedagang Pasar Tanah Abang Desak Pemerintah Batasi Penjualan <i>Online</i>
Pedagang Pasar Tanah Abang Desak Pemerintah Batasi Penjualan Online. (Foto: MPI)
JAKARTA - Para pedagang di Pasar Tanah Abang mendesak Pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk menertibkan dan mengatur platform penjualan online.

Platform penjualan online itu dinilai jadi biang kerok dibalik lesunya transaksi di Pasar Tanah Abang.

Salah satu Pedagang di Pasar Tanah Abang, Erna mengatakan menjamurnya platform online ini memberikan dampak negatif para arus kas tokonya.

Erna merupakan produsen dan menjualnya langsung di pasar Tanah Abang. Tapi barang-barang yang dijual melalui platform online itu justru kadang punya harga yang lebih murah bahkan dari harga modal Erna.

"Kondisi Pasar Tanah Abang jadi sepi sekali, sering orang tidak laris, kondisi ini sudah 3 bulan lalu, sehari itu paling biasa sepotong dua potong," ujar Erna kepada MNC Portal, Jumat (22/9/2023).

"Online itu lebih murah lah. Kalau kita ini kan bikin (pakain) sendiri juga. Kadang di online malah harganya dibawah modal kita coba. Jadi orang yang tidak online paling beli 1-2 biji," sambungnya.

