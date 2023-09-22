Pertashop di Ambang Kebangkrutan, Cegah Pertalite Bocor ke Pertamini

JAKARTA - Himpunan Pertashop Indonesia Merah Putih Indonesia (Hpmpi) mengeluhkan lesunya bisnis penjualan BBM yang dijalani.

Sebab, mereka bersaing dengan pedagang eceran BBM bersubsidi yang harganya lebih murah.

Padahal, Pertashop merupakan usaha resmi dan berizin tidak boleh menjual BBM bersubsidi, sedangkan pedagang eceran yang tidak resmi mudah mendapatkan harga BBM subsidi dan bisa menetapkan harga sendiri.

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai, solusi paling jitu untuk membuat Pertashop tetap dicari dengan mencegah Pertalite mengalir ke pedagang eceran seperti Pertamini dan Pertabotol.

"Dengan segala daya Pertalite perlu dicegah agar tidak mengalir ke Pertamini dan Pertabotol," kata Sofyano dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, Pertashop beda dengan SPBU, karena tangki BBM di Pertashop maksimal hanya bisa tampung 1.000 liter. Sebelum harga Pertamax naik dan mengikuti harga pasar selisihnya dengan harga Pertalite hanya sekitar Rp1.000/liter, maka jualan BBM di Pertashop masih bisa laris dan minimal per hari bisa mencapai 700 liter hingga 900 liter.