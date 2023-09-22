Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertashop di Ambang Kebangkrutan, Cegah Pertalite Bocor ke Pertamini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:55 WIB
Pertashop di Ambang Kebangkrutan, Cegah Pertalite Bocor ke Pertamini
Pertashop di ambang kebangkrutan. (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pertashop Indonesia Merah Putih Indonesia (Hpmpi) mengeluhkan lesunya bisnis penjualan BBM yang dijalani.

Sebab, mereka bersaing dengan pedagang eceran BBM bersubsidi yang harganya lebih murah.

 BACA JUGA:

Padahal, Pertashop merupakan usaha resmi dan berizin tidak boleh menjual BBM bersubsidi, sedangkan pedagang eceran yang tidak resmi mudah mendapatkan harga BBM subsidi dan bisa menetapkan harga sendiri.

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai, solusi paling jitu untuk membuat Pertashop tetap dicari dengan mencegah Pertalite mengalir ke pedagang eceran seperti Pertamini dan Pertabotol.

"Dengan segala daya Pertalite perlu dicegah agar tidak mengalir ke Pertamini dan Pertabotol," kata Sofyano dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (22/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, Pertashop beda dengan SPBU, karena tangki BBM di Pertashop maksimal hanya bisa tampung 1.000 liter. Sebelum harga Pertamax naik dan mengikuti harga pasar selisihnya dengan harga Pertalite hanya sekitar Rp1.000/liter, maka jualan BBM di Pertashop masih bisa laris dan minimal per hari bisa mencapai 700 liter hingga 900 liter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193026/phe-JgGl_large.jpg
Pertamina Temukan Harta Karun Migas Raksasa di Mahakam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191800/pertamina-Uxwo_large.jpg
Pertamina Kirim 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191760/lpg-QP1o_large.jpg
Pertamina Tindak Tegas Agen Pengoplos Tabung Gas Elpiji Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191666/lpg_pertamina-T7U0_large.jpg
Pertamina Distribusikan 100 Ribu Tabung LPG 3 Kg Lewat Operasi Pasar di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191568/pertamina-PahN_large.jpg
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/455/3191564/phe-ob0v_large.jpg
Taman Wisata Laut Labuhan Jadi Motor Konservasi dan Ekonomi Pesisir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement