HOME FINANCE PROPERTY

Kenapa Disebut Tanah Abang? Ini Sejarahnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:46 WIB
Kenapa Disebut Tanah Abang? Ini Sejarahnya
Ilustrasi kenapa disebut Tanah Abang (Foto: Okezone)
JAKARTA- Mengupas sejarah kenapa disebut Tanah Abang sebagai pusat perbelanjaan terbesar. Adapun eksistensi Pasar Tanah Abang memang sudah ada sejak zaman Belanda. Untuk itu, kompleks Pasar Tanah Abang merupakan salah satu objek sejarah di Ibu Kota.

Lantas kenapa disebut Tanah Abang? Hal ini tidak terlepas dari sejarah Kota Jakarta. Nama Tanah Abang mulai disebut-sebut pada pertengahan abad ke-17.

Sehingga banyak orang memperkirakan nama itu berasal dari tentara Mataram yang menyerang VOC pada 1628.

Selain itu, tentara Mataram, tidak hanya melancarkan serangan dari arah lautan, namun juga mengepung kota dari arah selatan. Tentara Mataram menggunakan Tanah Abang sebagai pangkalan karena konturnya yang berbukit-bukit dengan genangan rawa-rawa di sekitarnya, yang mengalir ke Kali Krukut.

Kawasan itu bertanah merah, atau abang dalam bahasa Jawa. Diperkirakan dari sana nama itu muncul.

