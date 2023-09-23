Whoosh Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Asal Usulnya

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini mempunyai nama, yakni 'Whoosh'. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan nama kereta cepat Jakarta-Bandung ini.

Adapun nama Whoosh merupakan kepanjangan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal.

Lantas siapa pencetus nama Whoosh tersebut?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menceritakan bahwa nama tersebut lahir dari adanya obrolan santai dengan sejumlah menteri dan juga Presiden dan juga setelah melakukan uji coba.

"Jadi di lapangan banyak yang kayak kita ngomong, siapa kita? Jaya. Kalau di sana, ungkapan kegembiraan itu ngomong Whoosh, Whoosh, Whoosh. Setelah 380 km/jam itu wah," kata Menhub di Jakarta, Sabtu (23/9/2023).

"Di lain waktu hampir bersamaan pak Praktik, pak Pres dan saya gabung, beliau juga katakan kalau namanya cepat di Indonesia kan Whoosh Whoosh. Kita coba lah. Tapi memang kita cari nama yang sesuai, Whooshs itu cepat. Dari berbagai kata yang ada, Whoosh ini yang paling cepat," tambahnya.

Menhub mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki peran yang banyak dalam pemberian nama whoosh untuk kereta cepat.