Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Rebound dari Level Terendah Minggu Ini

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |07:39 WIB
Harga Emas <i>Rebound</i> dari Level Terendah Minggu Ini
Harga emas berjangka (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berbalik menguat alias rebound pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga emas naik dari level terendah satu minggu di sesi sebelumnya karena koreksi harga dan mengakhiri minggu ini dengan sedikit perubahan, di tengah perdebatan pasar tentang kenaikan suku bunga terakhir Federal Reserve untuk tahun ini.

Dilansir dari Antara, Sabtu (23/9/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD6,00 atau 0,31% menjadi ditutup pada USD1.945,60 per ounce.

Untuk minggu ini, kontrak emas berjangka cenderung datar, turun tipis 0,03%.

Beberapa pejabat senior Federal Reserve mengatakan pada Jumat (22/9/2023) bahwa bank sentral AS mungkin belum selesai menaikkan suku bunga dan suku bunga kemungkinan akan tetap “lebih tinggi, dan lebih lama, dibandingkan proyeksi sebelumnya.”

Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan jangka pendeknya tidak berubah pada kisaran 5,25% hingga 5,5% pada Rabu (20/9/2023). Namun hal ini masih membuka pintu bagi kenaikan suku bunga lagi sebelum akhir tahun jika inflasi tidak melambat menuju target The Fed sebesar 2,0%.

Data ekonomi yang dirilis Jumat (22/9/2023) beragam. Laporan awal Indeks Aktivitas Bisnis Jasa-jasa AS Global S&P berada di angka 50,2 pada September, turun dari 50,5 pada Agustus, dan mencapai level terendah dalam delapan bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193456/harga_emas_antam-cpkP_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.488.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193121/harga_emas_antam-EgFi_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Januari Naik ke Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/622/3193019/harga_emas-1xKm_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Januari 2026 Turun Rp13.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192751/harga_emas_antam-2woT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Dibanderol Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192549/harga_emas_antam-EGug_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364/harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement