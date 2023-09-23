Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Rp2.000, Cek Daftar Lengkapnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |11:28 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp2.000, Cek Daftar Lengkapnya
Harga emas antam (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas Antam mengalami kenaikan pada perdagangan akhir pekan, Sabtu (23/9/2023). Harga emas hari ini berada di level Rp1.079.000 per gram atau naik Rp2.000 dari perdagangan hari sebelumnya yang sebesar Rp1.077.000.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga mengalami kenaikan Rp2.000 di level Rp959.000 per gram dari sebelumnya Rp957.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp589.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp5.170.000, dan 10 gram sebesar Rp10.285.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.095.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp509.820.000 dan Rp1.019.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

