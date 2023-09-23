Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Main-Main, Ini Jurus RI Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:50 WIB
Tak Main-Main, Ini Jurus RI Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Upaya RI kurangi gas rumah kaca (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen internasional untuk secara bersama menahan laju pemanasan global.

Indonesia pun telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sesuai yang sudah ditargetkan diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, pihaknya mendukung pihak swasta yang berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Dengan teknologi dan fasilitas yang dimiliki, PPLI telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga kelestarian alam dari potensi pencemaran lingkungan akibat limbah B3 maupun non B3 yang dihasilkan industri," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (23/9/2023).

Untuk penurunan emisi, track record kenaikan rutin ditorehkan. Pada tahun 2019 realisasi penurunan emisi 54,8 juta ton dari target 51 juta ton. Tahun 2020, target 58 juta ton, realisasi 64,4 juta ton. Selanjutnya tahun 2021, target 67 juta ton sementara realisasi 70 juta ton. Terakhir, tahun 2022, target penurunan emisi sebesar 91 juta ton dengan realisasi 91,5 juta ton.

Halaman:
1 2
