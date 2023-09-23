Advertisement
5 Formasi CPNS 2023 bagi Lulusan SMA dengan Gaji di Atas Rp5 Juta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:01 WIB
Formasi CPNS 2023 lulusan SMA (Foto: Kemendag)
Formasi CPNS 2023 lulusan SMA (Foto: Kemendag)
JAKARTA - Ada 5 formasi CPNS 2023 bagi lulusan SMA dengan gaji diatas Rp5 juta menarik untuk diulas. Adapun total formasi yang dibuka oleh pemerintah sebanyak 57.299, sedangkan 28.902 formasi untuk CPNS dan 543.396 formasi untuk PPPK.

Formasi-formasi tersebut nantinya akan disebar ke 596 instansi di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Berikut ini 5 formasi CPNS 2023 bagi lulusan SMA dengan gaji diatas Rp5 juta:

1. Kementerian Hukum dan HAM

Kemenkumham melalui pengumuman Nomor SEK. KP.02.01-633 diketahui membuka lowongan untuk lulusan SMA sebanyak 1.000 orang. Adapun formasi yang dibuka sebanyak 1.000 untuk menjadi penjaga tahanan.

Formasi tersebut terbesar untuk 33 kantor wilayah dan yang paling banyak adalah di Jawa Tengah yakni 115 orang. Nantinya, formasi ini akan digaji sekitar Rp5,71 hingga Rp6,26 juta.

2. Badan Intelijen Negara (BIN)

BIN membuka pendaftaran CPNS 2023 untuk lulusan SMA/SMK sederajat.

BIN adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.

Berdasarkan laman sscasn.bkn.go.id, tahun ini BIN membuka seleksi CPNS dengan jabatan Pemula - Asisten Penata Kelola Intelijen.

Sementara itu, dalam kolom penghasilan tertera gaji cpns bin 2023 lulusan SMA berkisar antara Rp2-4,5 juta. Itu pun belum dari tunjungan kinerja yang bisa ditotalkan sebesar Rp5 juta lebih.

