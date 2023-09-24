Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Nasabah Pinjol Bunuh Diri hingga Sikap OJK

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |03:52 WIB
5 Fakta Nasabah Pinjol Bunuh Diri hingga Sikap OJK
Nasabah pinjol bunuh diri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nasabah pinjaman online (pinjol) PT Pembiayaan Digital Indonesia atau AdaKami yang bunuh diri ramai menjadi perbicangan di media sosial. Banyak netizen yang ikut meluapkan kemarahan atas proses penagihan AdaKami sebab dinilai tidak manusiawi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung menindak lanjut terhadap informasi yang beredar tersebut. OJK telah melakukan pemanggilan kepada AdaKami pada 20-21 September 2023.

Melalui rangkuman Okezone, berikut fakta nasabah AdaKami yang rela bunuh diri hingga sikap OJK.

1. Teror Penagihan yang Tidak Manusiawi

Dalam utas yang diunggah akun Twitter @rakyatvspinjol, korban berinisial K mengalami kesulitan bayar sejumlah uang yang dipinjamnya melalui platform AdaKami. Korban diketahui meminjam sebesar Rp9,4 juta yang membengkak menjadi hampir Rp19 juta.

Akibat telat bayar, korban terus diteror oleh oknum petugas penagih utang. Teror pertama yang didapat menyebabkan korban dipecat dari kantor tempatnya bekerja. Oknum penagih utang tersebut terus menelepon perusahaan tempat K bekerja, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di perusahaan tersebut.

Tak sampai di situ, K juga mendapatkan teror berupa pesanan fiktif melalui layanan GoFood. Dalam satu hari, lima hingga enam orderan GoFood fiktif berdatangan ke rumah korban. Tak sedikit driver ojek online tersebut yang memaksa korban untuk membayar pesanan yang sebenarnya tidak pernah dibuat.

2. Teror Tak Henti Meski Korban Sudah Meninggal

Teror yang tak henti didapatkannya, K pun menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada Mei 2023 lalu. Ironisnya, usai korban meninggal, teror dari oknum penagih utang tak kunjung berhenti.

Pihak keluarga K terus menerima panggilan telepon dari oknum petugas penagih utang yang mengaku dari pihak AdaKami. Keluarga pun mencoba menjelaskan bahwa K sudah meninggal, namun oknum-oknum tersebut tidak acuh dan tetap memaksa untuk pihak keluarga membayar utang korban.

Bahkan, setelah keluarga mengirimkan dokumen kematian K, oknum penagih utang masih tetap tak peduli dengan mengatakan bahwa dokumen sekaligus kematian K adalah palsu. Keluarga korban bahkan telah menjual rumah milik K, namun oknum penagih utang masih bersikeras meneror dengan cara mengirimkan pesanan GoFood fiktif.

Halaman:
1 2
