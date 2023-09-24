Pendaftaran Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahap 2 Dibuka, Segini Kuotanya

JAKARTA - PT Kereta Cepat China Indonesia (KCIC) kembali membuka pendaftaran uji coba Kereta Cepat Whoosh tahap 2 untuk masyarakat.

Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan pendaftaran tahap kedua dibuka pada 24 September 2023 untuk keberangkatan tanggal 25-30 September dan pendaftaran uji coba operasional KA Cepat Whoosh dengan penumpang tidak berbayar alias gratis ini hanya bisa dilakukan melalui situs resmi yang telah disediakan.

Mengingat animo masyarakat yang tinggi, Eva meminta masyarakat untuk terus memantau informasi dan update terkait pendaftaran uji coba tidak berbayar KA Cepat Whoosh di saluran-saluran komunikasi PT KCIC.

"Kegiatan uji coba KA Cepat tidak berbayar bersama penumpang ini akan dilakukan hingga 30 September 2023 dengan kuota terbatas yakni 500 tempat duduk untuk setiap perjalanan KA Cepat," kata Eva dalam keterangan resminya, Minggu (24/9/2023).

Eva menjelaskan, setiap harinya KCIC menyediakan 4 jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi setiap harinya selama masa ujicoba yang akan berlangsung hingga 30 September 2023.

Sama halnya seperti uji coba tahap pertama, Eva mengatakan setiap penumpang yang tercatat pada manifest perjalanan pada uji coba tahap kedua dipastikan sudah terlindungi asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eva juga mengimbau masyarakat memperhatikan jadwal perjalanan yang tersedia setiap harinya hingga 30 September 2023.