Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Desain Nama Whoosh yang Bakal Dipajang di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:10 WIB
Intip Desain Nama Whoosh yang Bakal Dipajang di Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Desain nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diganti jadi Whoosh. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan nama Whoosh untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun nama tersebut merupakan kepanjangan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal.

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengenalkan tiga desain logo dari 10 desain yang telah dipilih oleh Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tim tersebut beranggotakan perwakilan Kementerian, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Perwakilan Profesional Periklanan dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia - DKI Jaya, perwakilan Profesional Periklanan, perwakilan Profesional Desainer Grafis dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia/ADGI, serta perwakilan operator KCIC.

 BACA JUGA:

Adapun tiga desain tersebut dapat dilihat melalui website https://kcic.co.id/jenamakeretaapicepat/ . Disana masyarakat mengetahui makna dan filosofi dari 3 desain tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Kereta Api Cepat Indonesia Triawan Munaf mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengamati desain mana yang akan cocok untuk dijadikan logo Whoosh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement