Intip Desain Nama Whoosh yang Bakal Dipajang di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Desain nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diganti jadi Whoosh. (Foto: MPI)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan nama Whoosh untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun nama tersebut merupakan kepanjangan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal.

BACA JUGA:

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengenalkan tiga desain logo dari 10 desain yang telah dipilih oleh Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tim tersebut beranggotakan perwakilan Kementerian, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Perwakilan Profesional Periklanan dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia - DKI Jaya, perwakilan Profesional Periklanan, perwakilan Profesional Desainer Grafis dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia/ADGI, serta perwakilan operator KCIC.

BACA JUGA:

Adapun tiga desain tersebut dapat dilihat melalui website https://kcic.co.id/jenamakeretaapicepat/ . Disana masyarakat mengetahui makna dan filosofi dari 3 desain tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Kereta Api Cepat Indonesia Triawan Munaf mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengamati desain mana yang akan cocok untuk dijadikan logo Whoosh.