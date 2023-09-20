Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Kelanjutan Proyek Kereta Cepat Surabaya?

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:39 WIB
Bagaimana Kelanjutan Proyek Kereta Cepat Surabaya?
Kelanjutan proyek kereta cepat Surabaya
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana kelanjutan proyek kereta cepat Surabaya? Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan perpanjangan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur masih dalam tahapan proses perencanaan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa saat ini prosesnya berada dalam tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Ya (Kereta Cepat sampai Surabaya) lagi studi," kata Menhub saat ditemui di Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal nantinya dari hasil studi kelayakan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pihaknya untuk menentukan jalur mana yang jalur yang akan dilalui proyek tersebut.

"Feasibility Study dulu, baru ada pengumuman untuk trasenya,” ujarnya.

Meski begitu, Risal belum menjelaskan kapan FS dan jalur mana yang akan dilalui. Dia mengatakan terdapat enam point yang akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan jalur tersebut.

Halaman:
1 2
