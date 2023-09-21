Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dinamai Whoosh, Menhub: Saya Sendiri Surprise Dengarnya

JAKARTA - Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan nama Whoosh sebagai nama dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun nama tersebut merupakan kepanjangan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun terperangah dengan nama Whoosh untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurutnya, nama Whoosh ini lebih baik dibandingkan kereta cepat yang ada di Jepang yakni Shinkansen dan Train à Grande Vitesse atau biasa disingkat TGV adalah kereta kecepatan tinggi yang berasal dari Prancis.

"Saya sendiri surprise dapat kata wus. Saya setengah terperangah, kok bagus juga ya. Bahkan kalau mau sombong sedikit dengan Shinkansen atau TGV lebih bagus ini ya. It's okay. Kita perlu memberikan kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan," katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Adapun Menhub menceritakan bahwa nama tersebut lahir dari adanya obrolan santai dengan sejumlah menteri dan juga Presiden dan juga setelah melakukan uji coba.