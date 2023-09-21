Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jepang Shinkansen, Kereta Cepat RI Namanya Whoosh

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:02 WIB
Jepang Shinkansen, Kereta Cepat RI Namanya Whoosh
Kereta Cepat Jakarta-Bandung ganti nama jadi Whoosh. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung resmi di namai menjadi Whoosh. 

Ketua Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Triawan Munaf pun membahas perbedaan nama Kereta Cepat yang ada di Indonesia dengan Jepang.

"Namanya adalah Whoosh, sesuai dengan kalau kita bilang whoosh, whoosh, bapak presiden, bapak menteri kalau dalam kereta itu selalu bilang Whoosh, Whoosh. Jadi nama ini sudah ditentukan," katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Triawan mengatakan bahwa nama whoosh sesuai menggambarkan dari kecepatan kereta cepat tersebut.

Dia mengatakan bahwa nama whoosh juga dalam bahasa Inggris diartikan suara mendesing.

"Ini jadi satu istilah yang sesuai. Jadi ayo kita naik whoosh ke Bandung. Whoosh dalam bahasa asing cepat. Ini istilah bukan hanya untuk diterima oleh lokal tapi juga mancanegara," katanya.

