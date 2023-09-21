Jepang Shinkansen, Kereta Cepat RI Namanya Whoosh

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung resmi di namai menjadi Whoosh.

Ketua Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Triawan Munaf pun membahas perbedaan nama Kereta Cepat yang ada di Indonesia dengan Jepang.

"Namanya adalah Whoosh, sesuai dengan kalau kita bilang whoosh, whoosh, bapak presiden, bapak menteri kalau dalam kereta itu selalu bilang Whoosh, Whoosh. Jadi nama ini sudah ditentukan," katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Triawan mengatakan bahwa nama whoosh sesuai menggambarkan dari kecepatan kereta cepat tersebut.

BACA JUGA:

Dia mengatakan bahwa nama whoosh juga dalam bahasa Inggris diartikan suara mendesing.

"Ini jadi satu istilah yang sesuai. Jadi ayo kita naik whoosh ke Bandung. Whoosh dalam bahasa asing cepat. Ini istilah bukan hanya untuk diterima oleh lokal tapi juga mancanegara," katanya.