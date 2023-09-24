Pasca Pandemi, Miliarder Asia Gencar Investasi Hotel di Singapura hingga Rp92 Triliun

JAKARTA - 10 miliarder Asia kini tengah gencar melakukan investasi di hotel pasca pandemi. Diketahui, peningkatan pesat sektor perjalanan di Singapura telah menarik perhatian banyak pelaku bisnis perhotelan terkaya.

Setidaknya 10 miliarder, termasuk Pansy Ho dari Hong Kong dan Sukanto Tanoto dari Indonesia, kini berinvestasi lebih dari USD6 miliar atau setara Rp92 triliun untuk membangun hotel baru dan memperluas operasi mereka di seluruh negara kota tersebut dilansir dari Forbes Asia, Minggu (24/9/2023). (Kurs: Rp15.393/USD)

Kawasan perbelanjaan utama Singapura di Orchard Road akan menjadi lokasi beberapa hotel terbaru di negara ini

Grup UOL sedang sibuk mengembangkan lokasi gedung Faber House di Orchard Road menjadi hotel 19 lantai yang menjanjikan dan akan menawarkan 200 kamar untuk para tamunya.

Terletak tepat di belakang Kedutaan Besar Thailand, Pan Pacific Orchard dibuka untuk pertama kalinya pada bulan Juni. Hotel mewah dengan 347 kamar ini menampilkan empat teras terbuka, dengan lebih dari 7.300 meter persegi dedaunan menutupi gedung 23 lantai. Hotel yang terinspirasi dari alam ini telah menjadi salah satu properti andalan UOL, yang dikendalikan oleh miliarder perbankan dan properti Singapura Wee Cho Yaw.

Pada bulan Februari tahun lalu, OUE milik miliarder Indonesia Mochtar Riady membuka kembali Hilton Orchard, yang sebelumnya merupakan Mandarin Orchard. Kamar berkapasitas 1.080 kamar telah direnovasi secara ekstensif dengan desain yang mencerminkan warisan pertanian Singapura.