Cara Buka Deposito Bank BNI Secara Online

JAKARTA - Cara membuka deposito Bank BNI secara online perlu diketahui.

Deposito di Bank BNI juga menawarkan tingkat bunga yang kompetitif. Bunga yang diberikan kepada deposito umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa, sehingga ini bisa menjadi pilihan yang baik jika ingin mengoptimalkan investasi.

BACA JUGA:

Berikut cara membuka deposito Bank BNI secara online dirangkum Okezone, Minggu (24/9/2023):

1. Persiapan Dokumen-dokumen yang Dibutuhkan

Sebelum Anda mulai proses pembukaan deposito online, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Anda akan memerlukan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identifikasi lain yang sah. Beberapa bank mungkin juga meminta nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Akses Situs Resmi Bank BNI

Buka browser web Anda dan kunjungi situs resmi Bank BNI di https://www.bni.co.id/. Pastikan Anda berada di situs resmi untuk menghindari penipuan.

BACA JUGA:

3. Login ke Internet Banking

Untuk membuka deposito secara online, Anda perlu memiliki akses ke Internet Banking Bank BNI. Jika Anda sudah memiliki akun Internet Banking, masuklah dengan akun Anda. Jika belum, Anda harus mendaftar terlebih dahulu.

4. Pilih Menu Deposito

Setelah berhasil masuk, cari dan pilih menu "Deposito" atau "Buka Deposito" di dalam dashboard Internet Banking Anda. Biasanya, menu ini dapat ditemukan di bagian perbankan ritel atau produk-produk investasi.

5. Isi Formulir Aplikasi

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito. Isilah semua informasi yang diperlukan dengan benar. Pastikan Anda memilih jangka waktu deposito yang sesuai dengan kebutuhan Anda.