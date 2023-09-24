Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Buka Deposito Bank BNI Secara Online

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:01 WIB
Cara Buka Deposito Bank BNI Secara <i>Online</i>
Cara buka deposito Bank BNI. (Foto: BNI)
A
A
A

JAKARTA - Cara membuka deposito Bank BNI secara online perlu diketahui.

Deposito di Bank BNI juga menawarkan tingkat bunga yang kompetitif. Bunga yang diberikan kepada deposito umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa, sehingga ini bisa menjadi pilihan yang baik jika ingin mengoptimalkan investasi.

 BACA JUGA:

Berikut cara membuka deposito Bank BNI secara online dirangkum Okezone, Minggu (24/9/2023):

1. Persiapan Dokumen-dokumen yang Dibutuhkan

Sebelum Anda mulai proses pembukaan deposito online, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Anda akan memerlukan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identifikasi lain yang sah. Beberapa bank mungkin juga meminta nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Akses Situs Resmi Bank BNI

Buka browser web Anda dan kunjungi situs resmi Bank BNI di https://www.bni.co.id/. Pastikan Anda berada di situs resmi untuk menghindari penipuan.

 BACA JUGA:

3. Login ke Internet Banking

Untuk membuka deposito secara online, Anda perlu memiliki akses ke Internet Banking Bank BNI. Jika Anda sudah memiliki akun Internet Banking, masuklah dengan akun Anda. Jika belum, Anda harus mendaftar terlebih dahulu.

4. Pilih Menu Deposito

Setelah berhasil masuk, cari dan pilih menu "Deposito" atau "Buka Deposito" di dalam dashboard Internet Banking Anda. Biasanya, menu ini dapat ditemukan di bagian perbankan ritel atau produk-produk investasi.

5. Isi Formulir Aplikasi

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito. Isilah semua informasi yang diperlukan dengan benar. Pastikan Anda memilih jangka waktu deposito yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3155024/bni-xAlv_large.jpg
Rayakan HUT ke-79, BNI Tebar Diskon Spesial di PIK hingga Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139244/bni-rsiK_large.jpg
BNI Dorong Perbaikan Infrastruktur hingga Pertumbuhan Ekonomi di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/455/3132086/bni-rxKp_large.jpg
Rumah BUMN BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120659/bni-YTwM_large.jpg
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119820/bni-IEM5_large.jpg
BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/278/3118171/dirut_bni-bmIc_large.jpg
BNI Cetak Laba Bersih Rp1,63 Triliun di Januari 2025, Siap Tebar Dividen Jumbo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement