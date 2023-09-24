Cek Voucher Murah dalam Program Payday MotionPay

JAKARTA – Hari gajian merupakan momen yang dinanti oleh para pekerja setiap bulannya. Biasanya momen gajian ini dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran tagihan rutin serta berbagai kebutuhan rumah tangga maupun pribadi.

"MotionPay menyediakan layanan jasa keuangan untuk memudahkan Anda dalam melakukan berbagai transaksi. Apalagi saat ini terdapat promo Payday dari MotionPay sehingga Anda bisa memperoleh voucher murah untuk pembelian pulsa, token listrik, dan voucher belanja dari MotionVoucher," ujar Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo.

Anda bisa mengikuti promo Payday dari MotionPay untuk berbagai voucher murah berikut ini:





1. Promo Pulsa dan Token Listrik Murah

Pada aplikasi MotionPay, Anda bisa memperoleh cashback 40% maksimal Rp2.500 untuk pembelian pulsa dari provider Telkomsel, Indosat, dan XL. Selain pulsa, Anda juga bisa membeli token listrik tanpa biaya admin untuk berbagai pilihan denominasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp1.000.000.