Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Atasi Akun Ojol Gojek, Grab, Maxim dan Indrive Jadi Lebih Gacor

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:03 WIB
Cara Atasi Akun Ojol Gojek, Grab, Maxim dan Indrive Jadi Lebih Gacor
Cara atasi akun ojol jadi lebih gacor. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim dan Indrive merupakan transportasi yang kian digemari oleh sebagian banyak orang. Pasalnya, transportasi ini begitu mudah digunakan.

Namun, hal tidak mengenakan tak jarang dirasakan oleh driver ojol. Oleh karena itu, banyak driver yang mengeluhkan mengapa akunnya kerapkali anyep dan jarang mendapatkan penumpang.

 BACA JUGA:

Penyebab ojol Grab, Gojek, Maxim, dan Indrive sepi penumpang pun kini kerap dipertanyakan para driver. Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (24/9/2023) ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa akun driver menjadi sepi penumpang, yakni:

 BACA JUGA:

1. Sering pilih-pilih orderan

2. Sering cancel orderan

3. Masih menggunakan ponsel Android dengan spesifikasi di bawah ketentuan, seperti RAM dibawah 2 GB

4. Sinyal yang tidak bagus

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement