Cara Atasi Akun Ojol Gojek, Grab, Maxim dan Indrive Jadi Lebih Gacor

JAKARTA – Transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim dan Indrive merupakan transportasi yang kian digemari oleh sebagian banyak orang. Pasalnya, transportasi ini begitu mudah digunakan.

Namun, hal tidak mengenakan tak jarang dirasakan oleh driver ojol. Oleh karena itu, banyak driver yang mengeluhkan mengapa akunnya kerapkali anyep dan jarang mendapatkan penumpang.

Penyebab ojol Grab, Gojek, Maxim, dan Indrive sepi penumpang pun kini kerap dipertanyakan para driver. Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (24/9/2023) ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa akun driver menjadi sepi penumpang, yakni:

1. Sering pilih-pilih orderan

2. Sering cancel orderan

3. Masih menggunakan ponsel Android dengan spesifikasi di bawah ketentuan, seperti RAM dibawah 2 GB

4. Sinyal yang tidak bagus