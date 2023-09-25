BPK Terpilih Jadi Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia Periode 2028-2031

BPK jadi ketua organisasi lembaga pemeriksa sedunia. (Foto: BPK)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diputuskan sebagai tuan rumah Konferensi Internasional Lembaga Pemeriksa sedunia atau International Conference of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) pada tahun 2028, yang merupakan periode regional Asia.

Hal itu diputuskan dalam pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI).

Tuan rumah INCOSAI dimaksud menandai Keketuaan BPK pada Organisasi

Lembaga Pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Tahun 2028 – 2031.