HOME FINANCE HOT ISSUE

PUPR Lelang 3 Paket Proyek Tol Serang - Panimbang Rp4,83 triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:43 WIB
PUPR Lelang 3 Paket Proyek Tol Serang - Panimbang Rp4,83 triliun
Ilustrasi jalan Tol Serang-Panimbang. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membuka lelang 3 paket proyek pembangunan tol Serang - Panimbang seksi 3 senilai Rp4,83 trilun.

Mengutip laman resmi LPSE Kementerian PUPR, batas akhir pendaftaran peserta tender proyel tol sepanjang 33 km yang membentang Cileles – Panimbang itu berakhir pada 2 Oktober 2023 mendatang.

Pembangunan tol Serang - Panimbang seksi 3 terdiri dari 3 paket pengerjaan. Paket 1 mempunyai niai paket Rp1,008 triliun, paket 2 senilai Rp1,692 triliun, dan paket 3 senilai Rp2,134 triliun.

Jalan Tol Serang - Panimbang akan melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Banten seperti Serang, Lebak, dan Pandeglang dan tersambung dengan Tol Jakarta - Merak.

Selain itu Jalan Tol ini akan mendukung akses menuju kawasan pariwisata Banten dan sekitarnya, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon.

