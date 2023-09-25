Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Sri Mulyani ke Mesir 3 Kali dalam 1 Tahun

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:05 WIB
Momen Sri Mulyani ke Mesir 3 Kali dalam 1 Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Mesir. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengagumi keindahan negara Mesir dalam kunjungannya kali ini.

"Apa yang kamu ingat tentang Mesir? Sejarahnya? Gurun pasir? Piramida dan Sphinx?" ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Sharm El-Sheikh, Mesir pada Senin (25/9/2023).

 BACA JUGA:

Yang dia ingat tentang Mesir adalah ini kali ketiga kunjungannya ke negara indah ini dalam 12 bulan terakhir.

"So good to be back here, dan kali ini untuk menghadiri Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Annual Meeting. Sebelum acara dimulai, saya juga sempat bercengkrama sebentar dengan para kolega yang hadir," ungkap Sri.

 BACA JUGA:

AIIB merupakan salah satu Multilateral Development Bank (MDB) yang menjadi mitra pembangunan banyak negara, termasuk Indonesia sendiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement