Momen Sri Mulyani ke Mesir 3 Kali dalam 1 Tahun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengagumi keindahan negara Mesir dalam kunjungannya kali ini.

"Apa yang kamu ingat tentang Mesir? Sejarahnya? Gurun pasir? Piramida dan Sphinx?" ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Sharm El-Sheikh, Mesir pada Senin (25/9/2023).

Yang dia ingat tentang Mesir adalah ini kali ketiga kunjungannya ke negara indah ini dalam 12 bulan terakhir.

"So good to be back here, dan kali ini untuk menghadiri Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Annual Meeting. Sebelum acara dimulai, saya juga sempat bercengkrama sebentar dengan para kolega yang hadir," ungkap Sri.

AIIB merupakan salah satu Multilateral Development Bank (MDB) yang menjadi mitra pembangunan banyak negara, termasuk Indonesia sendiri.