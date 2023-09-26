Wall Street Menghijau, Saham Amazon Naik 1,7%

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street membukukan kenaikan pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Kenaikan juga terjadi pada saham Amazon dan sektor energi.

Adapun sentimen pendorongnya karena imbal hasil Treasury semakin meningkat dan investor menantikan data ekonomi dan pernyataan pembuat kebijakan Federal Reserve pada akhir minggu ini untuk mendapatkan kejelasan mengenai jalur suku bunga.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 43,04 poin, atau 0,13%, menjadi 34.006,88; S&P 500 (.SPX) naik 17,38 poin, atau 0,40%, pada 4.337,44; dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 59,51 poin, atau 0,45%, pada 13.271,32.

Investor bergulat dengan kenaikan imbal hasil Treasury ke level tertinggi dalam 16 tahun setelah The Fed memberikan prospek suku bunga jangka panjang yang hawkish. S&P 500 rebound pada hari Senin setelah minggu lalu mengalami penurunan mingguan terbesar sejak Maret.

"Ada tarik tarik menarik antara investor yang tampaknya semakin khawatir mengenai harga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama dan pembeli bertanya-tanya mungkin kita telah melihat koreksi dan kita dapat mulai membangun dari level yang lebih tinggi ini," kata CEO Layanan Investasi Horizon, Chuck Carlson, dilansir dari Reuters, Selasa (26/9/2023).

Di antara sektor-sektor S&P 500, energi (.SPNY) memimpin kenaikan, naik 1,3%, sementara material (.SPLRCM) naik 0,8%. Sektor-sektor defensif tertinggal, dengan kelompok konsumen bahan pokok (.SPLRCS) turun 0,4%.

Dengan semakin dekatnya akhir kuartal ketiga, investor mengatakan pergerakan pasar mungkin relatif tenang sampai perusahaan melaporkan hasil kuartalan dalam beberapa minggu mendatang.