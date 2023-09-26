Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menghijau, Saham Amazon Naik 1,7%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |07:51 WIB
Wall Street Menghijau, Saham Amazon Naik 1,7%
Wall Street Berakhir Menguat. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street membukukan kenaikan pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Kenaikan juga terjadi pada saham Amazon dan sektor energi.

Adapun sentimen pendorongnya karena imbal hasil Treasury semakin meningkat dan investor menantikan data ekonomi dan pernyataan pembuat kebijakan Federal Reserve pada akhir minggu ini untuk mendapatkan kejelasan mengenai jalur suku bunga.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 43,04 poin, atau 0,13%, menjadi 34.006,88; S&P 500 (.SPX) naik 17,38 poin, atau 0,40%, pada 4.337,44; dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 59,51 poin, atau 0,45%, pada 13.271,32.

Investor bergulat dengan kenaikan imbal hasil Treasury ke level tertinggi dalam 16 tahun setelah The Fed memberikan prospek suku bunga jangka panjang yang hawkish. S&P 500 rebound pada hari Senin setelah minggu lalu mengalami penurunan mingguan terbesar sejak Maret.

"Ada tarik tarik menarik antara investor yang tampaknya semakin khawatir mengenai harga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama dan pembeli bertanya-tanya mungkin kita telah melihat koreksi dan kita dapat mulai membangun dari level yang lebih tinggi ini," kata CEO Layanan Investasi Horizon, Chuck Carlson, dilansir dari Reuters, Selasa (26/9/2023).

Di antara sektor-sektor S&P 500, energi (.SPNY) memimpin kenaikan, naik 1,3%, sementara material (.SPLRCM) naik 0,8%. Sektor-sektor defensif tertinggal, dengan kelompok konsumen bahan pokok (.SPLRCS) turun 0,4%.

Dengan semakin dekatnya akhir kuartal ketiga, investor mengatakan pergerakan pasar mungkin relatif tenang sampai perusahaan melaporkan hasil kuartalan dalam beberapa minggu mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement