HOME FINANCE HOT ISSUE

Rekening Bandar hingga Pemain Judi Online Bakal Diblokir

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |06:30 WIB
Rekening Bandar hingga Pemain Judi Online Bakal Diblokir
OJK Minta Bank Tutup Rekening Judi Online. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan bank-bank di Indonesia untuk memblokir sejumlah rekening yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring ilegal.

Melansir Instagram OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengirimkan permohonan kepada OJK untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang terlibat dalam praktik judi online yang melanggar hukum.

"Kami memberi dukungan penuh untuk memperkuat kerja sama antar-lembaga ke depannya. Ini akan membantu dalam memerangi tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan rekening bank dan sistem pembayaran Indonesia. Menegakkan integritas sistem perbankan adalah tanggung jawab bersama," papar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

OJK merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai dasar hukum untuk tindakan pemblokiran ini. Berdasarkan UU tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank-bank untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening tertentu, sesuai dengan Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14, dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 dalam Pasal 15.

OJK juga telah menerbitkan serangkaian Peraturan OJK (POJK) untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, termasuk POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang fokus pada pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal di sektor ini.

Ini mencerminkan komitmen kuat OJK dalam menjaga keamanan dan integritas sektor keuangan Indonesia.

