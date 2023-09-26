Ini Kata Gibran soal Aturan Social Commerce

SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendukung soal regulasi baru terkait TikTok Shop di Tanah Air.

Hal itu karena dia menilai kalau platform social commerce merugikan pelaku UMKM.

Gibran mengatakan berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan, barang produksi dalam negeri sering kali kalah saing dengan produk impor di TikTok Shop.

"Sudah terbukti merk asli Indonesia, UMKM Indonesia yang sebelumnya berjualan di TikTok Shop akhir-akhir ini pada mengeluh sepi," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (26/9/2023)

Menurutnya, pelaku UMKM mengalami shadow banning, di mana penyebaran konten mereka dibatasi atau bahkan disembunyikan.

Praktik itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pengguna.