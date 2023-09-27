Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Maksimal LRT Jabodebek Rp20.000 Mulai Oktober 2023

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:47 WIB
Tarif Maksimal LRT Jabodebek Rp20.000 Mulai Oktober 2023
Tarif baru LRT Jabodebek mulai Oktober 2023. (Foto: MPI)
JAKARTA – LRT Jabodebek akan memberlakukan tarif baru mulai Oktober 2023.

Di mana nantinya tarif LRT Jabodebek akan berkisar Rp5.000 hingga maksimum Rp20.000.

Sepanjang operasionalnya belakangan ini, LRT masih mengenai tarif sebesar Rp5.000 bagi siapapun penumpangnya untuk jarak jauh maupun dekat.

Selain karena masih termasuk fase percobaan, hal itu juga merupakan bagian dari pemasaran yang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lakukan.

Pada Oktober 2023 mendatang, seperti yang sudah direncanakan dari jauh hari, LRT akan mulai pertama kali dikomersialisasikan.

Artinya tarif LRT ini juga akan diberlakukan secara normal.

