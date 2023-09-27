Daftar Instansi Pemerintah yang Buka Lowongan CPNS 2023 Paling Banyak

JAKARTA – Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) resmi dibuka pada Rabu 20 September 2023 dengan tenggang waktu pendaftaran pada 9 Oktober 2023. Bagi calon pelamar yang tertarik untuk bekerja di bidang ini bisa mendaftar pada portal sscasn.bkn.go.id.

Lowongan yang dibuka meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun total penerimaan calon pelamar sebanyak 72 instansi pemerintah pusat berjumlah 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Untuk itu ada beberapa instansi pemerintah yang membutuhkan banyak pegawai pemerintah. Tentunya, calon pelamar perlu memperhatikannya.

Berikut instansi pemerintah yang buka formasi CPNS 2023 dilansir dari berbagai sumber:

1. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 September sampai 3 Oktober 2023 secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Alokasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2023 sekitar 7.249 formasi. Dengan rincian, 154 formasi untuk CPNS dosen dan 7.095 formasi untuk PPPK.