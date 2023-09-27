Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

200 Kereta Ekonomi dengan Kursi Tegak Bakal Diganti hingga 2026

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |08:01 WIB
200 Kereta Ekonomi dengan Kursi Tegak Bakal Diganti hingga 2026
Kereta Ekonomi New Generation. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memperbaiki dan memperbaharui kereta ekonomi sebanyak lebih dari 200 kereta hingga 2026.

"Hingga tahun 2026 kereta ekonomi akan semua diperbaiki. Mungkin kalau disebut unit bisa sampe 200 unit kereta ekonomi yang harus kita perbaiki dan ganti," kata Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa di Stasiun Senen, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Pada tahap pertama, KAI telah menyelesaikan 12 kereta atau gerbong. Di mana 12 kereta tersebut digandengkan dengan kereta Jayabaya.

KA ekonomi new Generation ini akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman kepada pelanggan. Pasalnya masyarakat tidak akan menggunakan kursi tegak lurus lagi.

Melainkan dapat menikmati jenis kursi yang sudah menggunakan tipe captain seat yang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya (reclining) serta bisa disesuaikan searah laju KA atau pun berhadapan (revolving).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
