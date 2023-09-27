Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Masuk Bursa Karbon, Ini Pesan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |18:17 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir soal bursa karbon. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan aksi melantai di IDXCarbon hanya dapat dilakukan oleh perseroan dengan bisnis inti (core business) yang unggul. Sehingga, tidak semua BUMN bisa masuk.

“Yang memang punya kekuatan jangan semuanya masuk tapi tidak punya kekuatan," kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Menurutnya, BUMN yang layak masuk dalam bursa karbon adalah PT Pertamina (Persero).

Tercatat dua subholding Pertamina menjadi perusahaan BUMN pertama yang melaksanakan penjualan karbon.

BUMN memang memiliki Project Management Office (PMO) untuk bursa karbon, namun terkait hal ini Erick belum menjelaskan secara detail.

IDXCarbon, lanjut dia, menjadi alternatif untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan industri dengan perlindungan lingkungan. Dengan adanya Bursa Karbon, Indonesia dapat menggenjot industrialisasi sekaligus sanggup menekan emisi gas karbon (CO2) yang diproduksi.

Halaman:
1 2
