HOME FINANCE

Fokus Dukung Perekonomian Indonesia, Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:42 WIB
Fokus Dukung Perekonomian Indonesia, Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023
Penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023 diterima langsung oleh Professional Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Dody Pardomuan S di Hotel Le Meridien Jakarta. (Foto: dok. Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023 Kategori Best SOE 2023 with Top Financial Performance & Fostering Community-Based Economic Development. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Professional Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Dody Pardomuan S di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (27/9/2023)

Ajang apresiasi dengan tema “Growing Up Together in Transformative and Innovative Era” ini diberikan kepada BUMN terpilih, yang dinilai turut mendorong semangat BUMN untuk meningkatkan kontribusi pada perekonomian Tanah Air.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono mengatakan, atas nama manajemen dan seluruh Insan Pegadaian mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

“Penghargaan ini tentu menambah semangat kepada kami agar terus memberikan produk dan layanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah khususnya yang berprofesi sebagai pelaku UMKM dan UMKM binaan atas kepercayaan yang diberikan terhadap PT Pegadaian,” ujar Yudi

PT Pegadaian sebagai anak usaha BUMN yang berfokus pada program pendampingan UMKM, berkomitmen untuk selalu melakukan perkembangan dan memberikan stimulan positif terhadap roda perekonomian di Indonesia.

