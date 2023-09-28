Kapan Utang Pupuk Subsidi Rp16,7 Triliun Dibayar?

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir putar otak agar pemerintah tak lamban melunasi utang ke PT Pupuk Indonesia (Persero). Utang tersebut terkait dengan kurang bayar pupuk bersubsidi tahun berjalan.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi. Dia mengatakan Erick tengah mencari mekanisme terbaik agar piutang perseroan tahun ini segera dibayarkan pemerintah.

Erick Thohir, lanjut Rahmad, tak ingin bila kurang bayar pupuk bersubsidi ditunda hingga bertahun-tahun. Pasalnya, perkara ini akan berdampak pada arus kas cash flow perusahaan.

"Nah itu, yang kita coba atas dorongan pak Menteri BUMN, itu gimana caranya kurang bayar itu tidak tertunda sampai bertahun-tahun, ini sedang dicarikan mekanisme supaya kurang bayarnya dalam hitungan bulanan," ujar Rahmad saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (28/9/2023).

Total utang pemerintah yang belum dibayarkan kepada Pupuk Indonesia hampir mencapai Rp30 triliun. Jumlah itu merupakan keterlambatan pembayaran pupuk bersubsidi selama beberapa tahun.