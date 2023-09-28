Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai TikTok Shop Dilarang, Bahlil Cek Barang di E-commerce

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |12:07 WIB
Usai TikTok Shop Dilarang, Bahlil Cek Barang di E-commerce
Menteri investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia singgung soal produk impor. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan mengecek dugaan produk impor ilegal yang diperjualbelikan di beberapa platform e-commerce di Tanah Air. 

Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia khawatir adanya barang impor ilegal yang diperdagangkan melalui platform e-commerce. Hal ini merugikan negara lantaran tidak membayar pajak.

 BACA JUGA:

"Barang datang bayar pajak, seperti e-commerce-commerce lain, contoh seperti GOTO, seperti Blibli, ya buat seperti itu. Walaupun Blibli ini juga barangnya harus kita tinjau, jangan barang dari luar gak bayar pajak, cross border ini," ungkap Bahlil dalam sesi wawancara dengan iNews, Kamis (28/9/2023).

 BACA JUGA:

Selain merugikan negara, aktivitas transaksi produk ilegal melalui digital juga merugikan UMKM. Bahlil menyebut sebagai cross border trading atau masuknya barang impor Indonesia tanpa melewati proses pemeriksaan pabean.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement