JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Bergas Catursasi Penanggungan yang baru dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kudus. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bergas telah melaporkan laporan harta kekayaannya pada 16 Januari 2023/periodik 2022 mencapai Rp15.207.500.000.
Berikut harta kekayaan Bergas Catursasi Penanggungan yang baru dilantik sebagai PJ Bupati Kudus:
-TANAH DAN BANGUNAN Rp 13.227.500.000
1.Tanah Seluas 2755 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp8.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/150 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp1.000.000.000
3.Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/180 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp750.000.000
4.Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/180 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp750.000.000
5.Tanah Seluas 1782 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp2.227.500.000