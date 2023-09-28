Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Nabung Rp20.000 Sehari Setahun Dapat Berapa Ya?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:01 WIB
Nabung Rp20.000 Sehari Setahun Dapat Berapa Ya?
Nabung Rp20.000 sehari setahun dapat berapa (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Nabung Rp20.000 sehari setahun dapat berapa ya? Meskipun jumlahnya terlihat kecil, namun secara konsisten tabungan tersebut dapat tumbuh dengan signifikan.

Berbagai macam tantangan finansial dihadapi banyak orang. Menabung adalah salah satu langkah penting untuk mencapai kestabilan keuangan jangka panjang. Cobalah membuat target menabung Rp 20.000 sehari dalam setahun.

Namun, jika nabung Rp 20.000 sehari setahun dapat berapa ya? Berikut penjelasannya.

Dengan menabung Rp 20.000 sehari Anda berhasil mengumpulkan Rp 7.300.000 dalam setahun. Jumlah ini mungkin terdengar fantastis mengingat jumlah harian yang relatif kecil. Namun, ternyata hasilnya sangat menggembirakan.

Satu tahun ada 12 bulan atau 365 hari. Maka jika Rp20.000 x 365 maka hasilnya adalah Rp7.300.000

Menabung Rp 20.000 sehari mungkin terlihat mudah, tetapi ada tantangan berat terkait konsistensi di sana. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda mencapai target tabungan Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
