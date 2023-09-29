Viral! Tarif Khusus Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp150 Ribu, Ini Faktanya

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara soal beredarnya informasi terkait tarif khusus Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp150 ribu bagi penumpang setelah diresmikan.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa terkait penetapan tarif saat ini masih didiskusikan dengan Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait.

"Sedang kita diskusikan dengan kemenhub dan stakeholder lainnya, pas nanti kalau 2 Oktober jadi soft launching baru kita umumkan," katanya saat ditemui di Hub Space, Jumat (29/9/2023).

Adapun ketika ditanyai terkait harga tarif khusus seharga Rp150 sudah termasuk tiket KA feeder untuk Padalarang-Stasiun Bandung, Dwiyana hanya mengatakan lihat saja nanti.

"Mangkanya biar surprise saja," katanya.

Adapun sebelumnya, di media sosial X @Adrianussatrio yang merupakan Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta mengatakan bahwa tiket kereta cepat diberlakukan tarif khusus Rp150rb kelas premium/eko, include trf KA Feeder Padalarang- Stasiun Bandung.