HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun Kereta Cepat Sudah Siap Jelang Peresmian Whoosh 2 Oktober 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:47 WIB
Stasiun Kereta Cepat Sudah Siap Jelang Peresmian Whoosh 2 Oktober 2023
Dirut KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi pastikan kesiapan seluruh stasiun Kereta Cepat. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa seluruh Stasiun Kereta Cepat sudah siap dioperasikan jelang peresmian pada 2 Oktober 2023 mendatang.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan bahwa secara konstruksi Stasiun Halim, Stasiun Karawang dan Stasiun Tegalluar sudah mencapai 100%.

 BACA JUGA:

Bahkan kata Dwiyana, Stasiun Padalarang yang semula ditargetkan selesai pada Desember 2023 kini pembangunannya sudah mencapai 100%.

Artinya pembangunan tersebut lebih cepat daripada target.

"Ini tinggal peralihan saja semuanya dan sekarang kita menyempurnakan," kata Dwiyana saat ditemui dalam acara Hub Space di JCC, Jumat (29/9/2023).

 BACA JUGA:

Dwiyana menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyempurnakan terkait integrasi antarmoda dari Stasiun yang akan dilewati oleh kereta cepat.

"Di Haim ada transjakarta sudah mulai masuk. Di Tegalluar ada DAMRI, ada shuttle busnya Summarecon sudah muali masuk. Semuanya seperti itu. Termasuk parkir kita pikirkan dan juga komersial area," katanya.

Halaman:
1 2
