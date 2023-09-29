Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mudahkan Mobilisasi Pekerjaan

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung disebut jadi transportasi tepat untuk mobilitas masyarakat.

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan Kereta Cepat Whoosh sangat tepat digunakan.

Hal tersebut dia sampaikan usai menjajal KA cepat Whoosh dari Stasiun KCIC Halim ke Stasiun Tegalluar PP.

"Sangat tepat dipakai untuk melakukan mobilisasi pekerjaan dan bisa mempersingkat waktu dalam mengantisipasi semua keperluan," kata Rofiq di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Jumat (29/9/2023).

Rofiq mengaku terkesan dengan ketepatan waktu KA cepat Whoosh yang mampu tiba di stasiun tujuan pada waktu yang telah ditentukan.