Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Anjlok Sepanjang September, S&P 500 dan Nasdaq Catat Penurunan Bulanan Terbesar

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:02 WIB
Wall Street Anjlok Sepanjang September, S&P 500 dan Nasdaq Catat Penurunan Bulanan Terbesar
Wall Street Ditutup Melemah. (foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street anjlok sepanjang September 2023. Ketiga indeks utama berada di zona merah.

Sedangkan ada penutupan perdagangan Jumat, pasar saham berakhir dua arah. Di mana indeks Dow dan S&P 500 turun karena investor mencerna dampak inflasi AS terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve dan menyesuaikan portofolio mereka pada hari terakhir kuartal ketiga.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 158,84 poin atau 0,47% menjadi 33.507,50 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 11,65 poin atau 0,27% menjadi 4.288,05 poin. Sedangkan Nasdaq terangkat 18,05 poin atau 0,14% menjadi 13.219,32 poin.

Di antara sektor-sektor utama S&P 500, sektor energi merosot sekitar 2,0% dan keuangan turun 0,9%. Energi masih menjadi sektor yang memperoleh keuntungan terbesar pada kuartal ketiga.

Untuk kuartal ini, indeks S&P 500 turun sekitar 3,6%, Dow kehilangan 2,6% dan Nasdaq merosot 4,1%. Pada September, S&P 500 turun 4,9%, Dow turun 3,5% dan Nasdaq turun 5,8%.

S&P 500 dan Nasdaq membukukan persentase penurunan bulanan terbesar tahun ini. Sementara ketiga indeks utama mengalami penurunan kuartalan pertama pada tahun 2023.

Data menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), tidak termasuk komponen makanan dan energi yang fluktuatif, meningkat 3,9% secara tahunan pada Agustus, pertama kalinya dalam dua tahun terakhir indeks tersebut turun di bawah 4,0%. The Fed melacak indeks harga PCE untuk target inflasi 2,0%.

Saham-saham semula sempat terdorong lebih tinggi setelah laporan PCE namun kemudian melemah.

"Data tersebut mengungkapkan gambaran inflasi yang lebih baik dari perkiraan namun masih meningkat," kata Kepala Investasi US Bank Asset Management, Eric Freedman, dikutip dari Antara, Sabtu (30/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement